شكرا لقرائتكم أرسنال يدرس التعاقد مع باو توريس من فياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير إخبارية أن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يدرس التقدم بعرض لضم باو توريس، مدافع نادي فياريال الإسباني، من أجل التغلب على المشكلات التي يعاني منها فريق المدفعجية في خط الدفاع.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية يوم الأحد أن أرسنال سيسعى إلى تعزيز خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما تلقت 17 هدفا حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" أن أوناي إيمري، المدير الفني لأرسنال، يدرس التحرك لضم لاعب قلب الدفاع توريس، الذي قدم بداية قوية هذا الموسم ضمن صفوف فياريال، كما تألق في مشاركته الدولية الأولى يوم الجمعة.

لكن التعاقد مع توريس، لن يكون مهمة سهلة بعدما وقع الشهر الماضي عقدا جديدا مع ناديه الإسباني، والذي يتضمن شرطا جزائيا قيمته 43 مليون جنيه إسترليني.

وسجل توريس مشاركته الدولية الأولى في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني على منتخب مالطا 7 - صفر يوم الجمعة، وقد سجل الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 62 من أول لمسة له عقب مشاركته من مقعد البدلاء.