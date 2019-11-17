سوبر كورة.. لماذا خرج جمال عبد الحميد عاريًا من ملحمة تأهل الفراعنة لمونديال 90

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال عبد الحميد نجم المنتخب الوطنى السابق عن كواليس مباراة صعود الفراعنة إلى بطولة كأس العالم 1990، والتى حصلت فيها منتخب مصر على بطاقة الصعود للمونديال بعد الهدف الذى أحرزه حسام حسن فى مرمى الجزائر فى مثل هذا اليوم.
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