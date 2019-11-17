شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى تونس من الجونة لمواجهة النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس من الجونة يوم 26 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة لخوض مباراة النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.
وعلم ”الخليج 365” أن الجهاز الفني رفض فكرة العودة للقاهرة والمبيت بها عقب مباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري والسفر في اليوم التالي من القاهرة إلى تونس ، وقرر الجهاز الفني السفر من الجونة لتونس مُباشرة تجنباً للأرهاق.
وكلّف مجلس الأهلى الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في تونس لمواجهة النجم الساحلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 29 من الشهر الجارى.
وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.
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