شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى سيف المبارزة يحصد برونزية كأس الاتحاد الاوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل منتخب ناشئى سيف المبارزة على المبدالية البرونزية فى كأس الاتحاد الأوروبى المقام فى فرنسا بالفوز على روسيا بنتيجة 45 / 41 . و كان منتخب مصر تلقى خسارة من نظيره السويسرى فى نصف النهائى بنتيجة 45 / 37 فى نصف النهائى ، فيما احتل منتخب الناشئات المركز الخامس . خسر منتخب مصر لسلاح السيف من نظيره الروسى بنتيجة 45 / 36 بدور الـ 16 من منافسات الفرق بكأس العالم الذى يقام على ارض مصر بإستاد القاهرة . شهدت منافسات الفردى حصول محمد عامر على المركز السادس بعد الخسارة دور ربع النهائى من نظيره بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 4.

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