شكرا لقرائتكم خبر عن سيف المقاولون يكشف سر تفوقه مع الذئاب وعلاقته بالملتزم طاهر وحلم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب عن سر تألقه في الموسم الجاري مع ذئاب الجبل بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما مع الفريق منذ انطلاق مسابقة الدوري العام.

وقال الجزيري في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "بشتغل على نفسي كثير في الفترة الأخيرة مضيفاً أن رحيل احمد علي ليس سبب سطوع نجمه مؤخراً فالفرصة بالمشاركة أتيحت له منذ العام الماضي."

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وعن سر التناغم مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون قال التونسي: انا وطاهر بنتكلم مع بعض على طول في الملعب طاهر لاعب ملتزم جداً ومتفهم وهذا سر التناغم بيننا.

واختتم الجزيري: أتمنى أن أشارك مع المقاولون العرب في دوري البطولات الأفريقية هذا هدفنا خلال الموسم الجاري وما نسعى لتحقيقه مع عماد النحاس.