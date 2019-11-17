عبد الرحمن مجدى: لا أفكر فى الرحيل عن الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويقدم لاعب الدراويش أداء مميزا مع شباب الفراعنة وكان أحد الأسباب فى التأهل للدور المقبل بعد مشاركته فى المباريات الثلاث الماضية بدور المجموعات أمام منتخبات مالى وغانا والكاميرون.
وقال مجدى:”الجميع حاليا على قلب رجل واحد لإسعاد جماهير الكرة المصرية التى نقدر مدى شغفها للعودة لمنصات التتويج مجددا بعد غياب فضلا عن الوصول لأبعد مدى فى الأولمبياد”.
وأكمل مجدى :”لا أفكر بأى شكل من الأشكال فى الرحيل عن النادى الإسماعيلى صاحب الفضل ، أعضاء الجهاز الفنى دائما ما يتواصلون معى ويضعون الثقة فى قدراتى ويحفزونى على تقديم أفضل مالدى”.
واستطرد :”مجلس الإدارة يمنح الجميع مستحقاته فى الموعد المحدد ،أرغب بالتعاون مع زملائى بالفريق فى تحقيق بطولة تسهم فى إعادة البسمة لجماهيرنا العريضة والتى أرى مدى مساندتها لى سواء من المدرجات أو عبر مواقع التواصل الإجتماعى”.
وأتم حديثه :”الفريق يمر بطفرة هذا الموسم بعد التعاقدات القوية التى أبرمها مجلس الإدارة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى حصد مزيد من الانتصارات والعودة من الإمارات ببطاقة التأهل لدور الــ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.
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