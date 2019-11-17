شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى: لا أفكر فى الرحيل عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى الدولى إن تركيزه حاليا مع المنتخب الأوليمبى من أجل السعى نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية “طوكيو 2020″.

ويقدم لاعب الدراويش أداء مميزا مع شباب الفراعنة وكان أحد الأسباب فى التأهل للدور المقبل بعد مشاركته فى المباريات الثلاث الماضية بدور المجموعات أمام منتخبات مالى وغانا والكاميرون.

وقال مجدى:”الجميع حاليا على قلب رجل واحد لإسعاد جماهير الكرة المصرية التى نقدر مدى شغفها للعودة لمنصات التتويج مجددا بعد غياب فضلا عن الوصول لأبعد مدى فى الأولمبياد”.

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وأكمل مجدى :”لا أفكر بأى شكل من الأشكال فى الرحيل عن النادى الإسماعيلى صاحب الفضل ، أعضاء الجهاز الفنى دائما ما يتواصلون معى ويضعون الثقة فى قدراتى ويحفزونى على تقديم أفضل مالدى”.

واستطرد :”مجلس الإدارة يمنح الجميع مستحقاته فى الموعد المحدد ،أرغب بالتعاون مع زملائى بالفريق فى تحقيق بطولة تسهم فى إعادة البسمة لجماهيرنا العريضة والتى أرى مدى مساندتها لى سواء من المدرجات أو عبر مواقع التواصل الإجتماعى”.

وأتم حديثه :”الفريق يمر بطفرة هذا الموسم بعد التعاقدات القوية التى أبرمها مجلس الإدارة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى حصد مزيد من الانتصارات والعودة من الإمارات ببطاقة التأهل لدور الــ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.