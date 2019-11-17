اخبار الرياضه

اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنظم رحلة للإعلام الأجنبى إلى مجمع الأديان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنظم رحلة للإعلام الأجنبى إلى مجمع الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاما رحلة إلى مجمع الأديان لمندوبي وسائل الأجنبية المتواجدة فى مصر.

وتأتي الرحلة على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى يسدل الستار عليها يوم 22 نوفمبر الجارى، فيما يواصل منتخب مصر الأوليمبي تدريباته فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا، لغلق استاد القاهرة ومنعه من استضافة التدريبات للترتيب لحفل الختام إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب استعدادًا لمباراة مصر والكاميرون ولقاء النهائى الجمعة المقبل.

ويعود عمار حمدى إلى مركز الوسط المهاجم فى مباراة جنوب أفريقيا بعد غيابه عن مواجهة الكاميرون فى الجولة الثالثة لحصوله على الإنذار الثانى فى مباراة غانا، خاصة أن عمار أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها شوقى غريب بعد تألقه اللافت للنظر فى مباراة مالى عقب نزول عمار بديلاً للمصاب ناصر ماهر الذى يغيب عن المباريات لحاجته لفترة علاج لمدة 4 أسابيع، لتكتمل صفوف الفراعنة بالقوة الضاربة استعداداً لمواجهة الكاميرون.

08e499d7-0975-49e9-9cfb-4ad6e902d7ee

زيارة وسائل الإعلام الأجنبي لمجمع الأديان

 

Advertisements
920dc50a-6ca5-4db7-a9a3-e7c6d43ed955

 

زيارة وسائل الإعلام الأفارقة لمجمع الأديان

 

 

a2234b94-1853-4aa6-a81c-ba0f1dd3ba6e

إعلام الأفارقة مع الإعلامي هاني عبد الصبور عضو اللجنة الإعلامية

f783ae92-3f53-43f1-a3cb-880e9c455a5d
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنظم رحلة للإعلام الأجنبى إلى مجمع الأديان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا