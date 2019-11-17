شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنظم رحلة للإعلام الأجنبى إلى مجمع الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاما رحلة إلى مجمع الأديان لمندوبي وسائل الأجنبية المتواجدة فى مصر.

وتأتي الرحلة على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى يسدل الستار عليها يوم 22 نوفمبر الجارى، فيما يواصل منتخب مصر الأوليمبي تدريباته فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا، لغلق استاد القاهرة ومنعه من استضافة التدريبات للترتيب لحفل الختام إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب استعدادًا لمباراة مصر والكاميرون ولقاء النهائى الجمعة المقبل.

ويعود عمار حمدى إلى مركز الوسط المهاجم فى مباراة جنوب أفريقيا بعد غيابه عن مواجهة الكاميرون فى الجولة الثالثة لحصوله على الإنذار الثانى فى مباراة غانا، خاصة أن عمار أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها شوقى غريب بعد تألقه اللافت للنظر فى مباراة مالى عقب نزول عمار بديلاً للمصاب ناصر ماهر الذى يغيب عن المباريات لحاجته لفترة علاج لمدة 4 أسابيع، لتكتمل صفوف الفراعنة بالقوة الضاربة استعداداً لمواجهة الكاميرون.

زيارة وسائل الإعلام الأجنبي لمجمع الأديان

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زيارة وسائل الإعلام الأفارقة لمجمع الأديان

إعلام الأفارقة مع الإعلامي هاني عبد الصبور عضو اللجنة الإعلامية