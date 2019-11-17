شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى على تذاكر مباراة جزر القمر أمام المنتخب الأول غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الاول لكرة القدم أن هناك اهتمام إعلامي و جماهيري بجزر القمر استعداداً لمواجهة الفراعنة المقرر لها الثالثة عصر غداً الاثنين فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

ويتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على توجو خارج الديار، فى الوقت الذى يسعى فيه الفراعنة لتحقيق الفوز لتعويض التعادل 1-1 فى مباراة كينيا ببرج العرب.

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وأكد مسئولو المنتخب أن استاد مورهوني الذى تم تجديده مؤخراً يسع 10 آلاف مشجع وأن هناك إقبال كبير على شراء التذاكر.

وتضم بعثة منتخب مصر الأول 23 لاعبا بعد استبعاد أحمد جمعة مهاجم المصرى للإصابة فى المران الأخير قبل السفر أمس، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) ، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) ، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة ، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة ،نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.