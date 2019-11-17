شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع حمدى فتحى قبل سفره لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع حمدي فتحي لاعب الفريق على هامش مران الفريق اليوم بملعب التتش قبل سفر حمدي فتحي غدًا إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة.

واطمأن فايلر على حالة حمدي فتحي قبل ساعات من سفره إلى ألمانيا لبدء رحلته العلاجية.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على عقد جلسة مطولة مع اللاعب للاطمئنان عليه أيضًا.

Advertisements

وتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني مؤخرًا.

فيما شهد المران حضور ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الذي غاب عن مران الأمس لظروف خاصة وقاد يانكون تدريبات حراس المرمى بالفريق.

وغاب المالي ديانج لاعب الفريق يغيب عن المران الجماعي واكتفي بخوض برنامج تأهيلي بعد مشاركة منتخب بلاده في أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة المقامة حاليًا في مصر والتي ودعتها مالي من الدور الأول، ويستعد الأهلي للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.