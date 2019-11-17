شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع حمدى فتحى قبل سفره لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
واطمأن فايلر على حالة حمدي فتحي قبل ساعات من سفره إلى ألمانيا لبدء رحلته العلاجية.
كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على عقد جلسة مطولة مع اللاعب للاطمئنان عليه أيضًا.
وتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني مؤخرًا.
فيما شهد المران حضور ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الذي غاب عن مران الأمس لظروف خاصة وقاد يانكون تدريبات حراس المرمى بالفريق.
وغاب المالي ديانج لاعب الفريق يغيب عن المران الجماعي واكتفي بخوض برنامج تأهيلي بعد مشاركة منتخب بلاده في أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة المقامة حاليًا في مصر والتي ودعتها مالي من الدور الأول، ويستعد الأهلي للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.
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