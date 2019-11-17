شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مأمون يتوج ببطولة شرم الشيخ للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق اللاعب المصرى كريم مأمون لقب بطولة شرم الشيخ للتنس التي تقام في مصر (ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها الإتحاد الدولي للتنس ITF). وتغلب مأمون على الروسي ألكسي زخاروف بمجموعتين لواحدة كانت تفاصيلها 7-6 /6-3 / 6-4 بعد مباراة طويلة ومتكافئة. واحتاج مأمون لساعتين و35 دقيقة لحسم اللقاء، ليقلب تأخره في المجموعة الأولى لتقدم في المجموعتين التاليتين ويحقق الفوز بالمباراة وينال لقب البطولة.

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