شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الاهلي يرفض رحيل على لطفي للاتحاد أو إنبى فى الشتاء، مجدى يشارك أساسياً على حساب صلاح محسن مع الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا.

الأهلى يسافر إلى تونس بطائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلى فى دورى الأبطال

قررت إدارة النادى الأهلى سفر فريق الكرة إلى تونس على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى.

مجدي يشارك أساسياً على حساب صلاح محسن مع الاوليمبي أمام جنوب أفريقيا

اقترب عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من التواجد فى التشكيلة الأساسية للمنتخب الاوليمبي فى مباراة جنوب أفريقيا المقرر لها الثامنة مساء الإثنين فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر ، وذلك بعد المستوى الرائع الذى يقدمه اللاعب وخاصة أمام غانا و الكاميرون وكان أحد العوامل الأساسية فى تحقيق الفوز فى المباراتين، ليكون أساسياً على حساب صلاح محسن لاعب الأهلي، والاعتماد على عبد الرحمن فى الجناح الأيمن بجوار مصطفي محمد و رمضان صبحي فى الهجوم و وضع صلاح على دكة البدلاء.

الزمالك يستبعد عودة "روقة" فى انتقالات يناير

تراجع مسؤولو الزمالك عن فكرة استعادة جهود محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الفريق الأبيض المعار لإنبى، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، بعد دراسة الأمر فى الفترة الأخيرة فى ظل الحسابات التى يجريها مسؤولى الأبيض بشأن تدعيم مركز الوسط فى انتقالات الشتاء.

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الاهلي يرفض رحيل على لطفي للاتحاد أو إنبي في الشتاء

رفض مسئولو النادي الاهلي العروض التي تلقاها على لطفي حارس الفريق خلال الفترة الماضية وأبرزها من الاتحاد السكندري وإنبي وأندية محلية أخرى ورغم جدية العروض التي بدأت تصل الاهلي بشكل مُستمر لضم لطفي باعتباره لا يُشارك مع الفريق إلا أن الجهاز الفني رفض فكرة التفريط في الحارس خاصة وأنه مُقيّد أفريقياً ولا يمكن الاستغناء عنه خلال يناير المقبل مهما كانت الإغراءات.

زين والوكيل يتوجان مع الشارقة الإماراتى ببرونزية آسيا لليد

نجح على زين، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى، فى التتويج مع فريقه ببرونزية بطولة آسيا للأندية المقامة فى كوريا الجنوبية برفقة زميله عمر الوكيل "بكار".

الأشعة تحدد حجم إصابة "ركبة" عبد الله السعيد فى المغرب

يجري عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر، فحصاً طبياً بالأشعة اليوم، الأحد، في أحد المراكز الطبية بالمغرب، حيث يُقيم بيراميدز حالياً معسكراً خارجياً هناك، للتأكد من حجم الإصابة التى تعرض لها فى الركبة وموعد عودته للتدريبات.

طبيب الأهلى يؤكد تحسن حالة محمود متولى

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تحسن حالة محمود متولي، مدافع الفريق، الذى يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك.