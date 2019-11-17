جريزمان يطالب جمهور برشلونة بالصبر 

الأحد 17 نوفمبر 2019

صرح جريزمان عبر البرنامج التليفزيوني "تيليفوت": "كنت أعلم أن برشلونة ليس الخيار الأسهل، بل فريق جديد بتكتيك مختلف وفلسفة أخرى، وسألعب في مركز جديد".



وأضاف: "أتأقلم مع زملائي، وهم كذلك يحاولون التفاهم معي، يبقى الجدل دائما، لكنني بخير، وفخور بما أنا فيه، أركز في عملي فقط، أحتاج لاكتساب الثقة، بعدها سوف أتمكن من كل شيء"

واختتم جريزمان حديثه قائلا ؛ في هذه الحالة، يجب أن أتعرض لكل شيء مرة واحدة، ودوري محاولة التحسن والتعلم، وأثق أن الأمور ستسير على ما يرام".