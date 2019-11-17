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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يشعر بالندم علي فترته في ريال مدريد والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
اعترف الكرواتي كوفاسيتش، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: "كل شيء حدث بسرعة بالنسبة لي، وقضيت 3 سنوات كبيرة وصعبة في ريال مدريد، كنت أحظى بدقائق للعب لكن لم أحصل على الاستمرارية التي أحتاجها، والتي حصلت عليها هنا في تشيلسي".
وأضاف: "لقد حصدنا 3 ألقاب دوري أبطال، لكنني انضممت لتشيلسي في أفضل مرحلة في مسيرتي، والانتقال هو الأكثر أهمية بالنسبة لي، ومرتاح لهذا القرار".
وانضم كوفاسيتش لصفوف ريال مدريد عام 2015 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يخرج للإعارة في تشيلسي صيف 2018، ويتم بيعه بشكل نهائي للبلوز الصيف الماضي.
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