ابيدال يكشف: نيمار اراد العودة لبرشلونة 

الأحد 17 نوفمبر 2019

اعترف المدير الرياضي لفريق برشلونة الاسباني ان الجوهرة البرازيلية كان قريبا جدا من العودة الي صفوف النادي الكتالوني وملعب الكامب نو في الانتقالات الصيفية الماضية .



وصرح ابيدال لبعض وسائل الاعلام قائلا؛ نيمار كان يريد العودة في الانتقالات الصيفية الماضية ، ونحن حاولنا التعاقد معه ، ولكن فريقه الحالي افسد لنا الامور .

واضاف ابيدال ان النادي الكتالوني لا يزال يسعي لعودة الساحر البرازيلي نيمار الي بيته ملعب الكامب نو وسيتقدمون بعرض رسمي الي فريق باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية القادمة .