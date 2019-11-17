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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتخلى عن نجمه مجانا لتوفير راتبه العالي والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
ليفربول
كشفت تقارير إنجليزية عن أن نادي ليفربول يفكر في التخلي عن نجم الفريق مجاناً لتوفير راتبه العالي.
ووفقاً للصحيفة البريطانية "الميرور" في عددها اليوم الاحد ان الفريق الانجليزي ليفربول حامل لقب بطولة دوري ابطال اوروبا يسعي في التخلص من لاعبه ادم لالانا في الانتقالات الشتوية القادمة .
واضافت الصحيفة ان راتب اللاعب العالي عقبة بينه وبين استمراره في النادي حيث يفضل الفريق شراء صفقة جديدة بدلا من راتب لالانا الذي يتقاضاه وهو جاليس للدكة ولا يشارك .
واشارت الصحيفة ان راتب اللاعب الانجليزي ادم لالانا يصل الي ٧ مليون جنيه سترليني سنويا ، وهو المبلغ الذي من الممكن ان يتعاقد الفريق به مع صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو القادم .
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