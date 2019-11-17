ليفربول يتخلى عن نجمه مجانا لتوفير راتبه العالي 

الأحد 17 نوفمبر 2019

ليفربول

كشفت تقارير إنجليزية عن أن نادي ليفربول يفكر في التخلي عن نجم الفريق مجاناً لتوفير راتبه العالي.

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ووفقاً للصحيفة البريطانية "الميرور" في عددها اليوم الاحد ان الفريق الانجليزي ليفربول حامل لقب بطولة دوري ابطال اوروبا يسعي في التخلص من لاعبه ادم لالانا في الانتقالات الشتوية القادمة .

واضافت الصحيفة ان راتب اللاعب العالي عقبة بينه وبين استمراره في النادي حيث يفضل الفريق شراء صفقة جديدة بدلا من راتب لالانا الذي يتقاضاه وهو جاليس للدكة ولا يشارك .

واشارت الصحيفة ان راتب اللاعب الانجليزي ادم لالانا يصل الي ٧ مليون جنيه سترليني سنويا ، وهو المبلغ الذي من الممكن ان يتعاقد الفريق به مع صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو القادم .