شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحدد موعد انضمام «ديانج» لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق، اليوم الأحد، للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي، أمس، على هامش مران الفريق، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر.

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وشارك ديانج في مباريات مالي بالبطولة الأفريقية، وشعر بإجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي للأهلي منحه الوقت الكافي للتعافي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويتحدد اليوم فرص مشاركته في المران أو استكمال البرنامج الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري، ثم السفر إلى تونس في اليوم التالي لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 من نفس الشهر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.