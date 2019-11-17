إنتر ميلان يعلن موعد عودة نجم فريقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

أعلن الطاقم الطبي لنادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأحد عن موعد نجمه التشيلي المصاب "أليكسيس سانشيز" للملاعب مرة أخرى.



وكان سانشيز قد أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده منذ شهر، في مباراة ودية، وكانت إصابته عباراة عن تمزق في أربطة الكاحل.

وأعلن قائد الفريق الطبي بييرو فولبي أن سانشيز سيعود بحلول شهر يناير المقبل.

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وصرح فولبي: " أتابع حالة سانشيز جيداً، هذا النوع من الإصابة يحتاج للكثير من الإهتمام والملاحظة".

وتابع: "سانشيز يسير وفق الجدول المقرر، سيعود في منتصف يناير، سنتابع الموقف بعد أجازة الكريسماس".

وأتم: "لم يتدرب أليكسيس بالكرة بعد، نأمل في تحسنه في الأيام القادمة".

ويلعب سانشيز معاراً من صفوف مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد دون وجود بند أحقية الشراء

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر.