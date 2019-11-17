شكرا لقرائتكم "مدرب الزمالك" عائق أمام تفعيل الأهلي لعقد كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت وجهة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم افيس البرتغالي ومنتخبنا الوطني في الميركاتو الشتوي القادم محل جدل كبير، حيث لازال الموضوع حائراً بين عودة اللاعب للزمالك أو الانتقال لأحد الأندية التي ترغب في ضمه وعلى رأسها الأهلي وبيراميدز واتحاد جدة السعودي.

مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أكد أن ناديه حصل بالفعل على توقيع محمود عبد المنعم كهربا مدة 4 سنوات، إلا أن تفعيل العقد لازال موضع مناقشة داخل القلعة الحمراء لعدده أسباب أولها عدم فتح الجهاز الفني ملف الصفقات الجديدة بشكل رسمي، في الوقت الذي يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق التعاقد مع أي لاعب قبل العودة اليه، بالإضافة لتلقي فايلر تحذير من مواطنه السويسري جروس المدير الفني السابق للزمالك من التعاقد مع كهربا بسبب سلوكه ومردوده داخل الفريق.

ويناقش مسئولو الأهلي ملف كهربا مع فايلر خلال الساعات القادمة لاتخاذ القرار النهائي خاصة أن هناك اصرار من ادارة النادي على التعاقد معه ولكن لن يتم الامر دون موافقة المدير الفني.