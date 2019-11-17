شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما تنظم رحلة إلى مجمع الأديان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
الرحلة تأتى على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم التي يسدل الستار عليها يوم 22 نوفمبر الجاري.
بينما سيعود عمار حمدي إلى مركز الوسط المهاجم فى مباراة جنوب أفريقيا بعد إبتعاده عن مواجهة الكاميرون فى الجولة الثالثة لحصوله على الإنذار الثاني فى مباراة غانا ، خاصة أن عمار أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها شوقى غريب بعد تألق اللاعب اللافت للنظر فى مباراة مالى عقب نزول عمار بديلاً للمصاب ناصر ماهر الذى تم إبعاده عن المباريات لحاجته لفترة علاج لمدة 4 أسابيع ، لتكتمل صفوف الفراعنة بالقوة الضاربة استعداداً لمواجهة الكاميرون.
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