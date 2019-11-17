شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما تنظم رحلة إلى مجمع الأديان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الرحلة تأتى على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم التي يسدل الستار عليها يوم 22 نوفمبر الجاري.

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ويواصل منتخب مصر الأوليمبي تدريباته فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا ، لغلق استاد القاهرة ومنعه من استضافة التدريبات للترتيب لحفل الختام إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب استعدادًا لمباراة مصر و الكاميرون و لقاء النهائى يوم الجمعة المقبلة.

بينما سيعود عمار حمدي إلى مركز الوسط المهاجم فى مباراة جنوب أفريقيا بعد إبتعاده عن مواجهة الكاميرون فى الجولة الثالثة لحصوله على الإنذار الثاني فى مباراة غانا ، خاصة أن عمار أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها شوقى غريب بعد تألق اللاعب اللافت للنظر فى مباراة مالى عقب نزول عمار بديلاً للمصاب ناصر ماهر الذى تم إبعاده عن المباريات لحاجته لفترة علاج لمدة 4 أسابيع ، لتكتمل صفوف الفراعنة بالقوة الضاربة استعداداً لمواجهة الكاميرون.