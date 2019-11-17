شكرا لقرائتكم كريم مأمون يتوج ببطولة شرم الشيخ للتنس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق اللاعب المصري كريم مأمون لقب بطولة شرم الشيخ للتنس التي تقام في مصر (ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها الإتحاد الدولي للتنس ITF) . وتغلب مأمون على الروسي ألكسي زخاروف بمجموعتين لواحدة كانت تفاصيلها 7-6 /6-3 / 6-4 بعد مباراة طويلة ومتكافئة . واحتاج مأمون لساعتين و 35 دقيقة لحسم اللقاء، ليقلب تأخره في المجموعة الأولى لتقدم في المجموعتين التاليتين و يحقق الفوز بالمباراة و ينال لقب البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم مأمون يتوج ببطولة شرم الشيخ للتنس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.