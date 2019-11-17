شكرا لقرائتكم سر ابتعاد عبد العاطى عن الزمالك فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت صفقة انتقال محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، مهددة بالفشل، خاصة بعدما نجح مسئولو الفريق الدجلاوى فى تمديد عقد اللاعب.

ونجح مسئولو نادى وادى دجلة فى تمديد عقد عبد العاطى لمدة 3 سنوات مقبلة، ليصبح اللاعب مرتبطا بعقد مع الفريق الدجلاوى حتى عام 2022، بعدما كان من المقرر أن ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل2021.

وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، أن صفقة انتقال عبد العاطى للقلعة البيضاء لن تتم بنسبة 90%، وذلك نظرًا لعدم وجود مفاوضات رسمية بين إدارة الناديين، وأن الزمالك يكتفى فى الوقت الحالى بالتفاوض مع اللاعب واستطلاع رأيه دون الدخول فى المفاوضات الرسمية مع إدارة النادى الدجلاوى.

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أضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن إدارة الفريق الدجلاوى حرصت على تحصين عبد العاطى من الإغراءات، لذلك قررت تمديد تعاقده ليصبح مرتبط بعقد سارى حتى عام 2022، الأمر الذى سيضع صعوبات للأبيض فى حالة الدخول فى مفاوضات رسمية مع دجلة لضم اللاعب.

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع محمد عبد العاطى لتدعيم منطقة وسط الملعب، خاصة فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق الأبيض فى هذا المركز بعد إصابة محمود عبد العزيز زيزو بقطع فى الرباط الصليبى.