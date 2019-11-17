شكرا لقرائتكم أسرار خروج جمال عبد الحميد بدون ملابسه بعد صعود الفراعنة لمونديال 1990... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد جمال عبد الحميد نجم المنتخب الوطنى السابق عن كواليس مباراة صعود الفراعنة إلى بطولة كأس العالم 1990، و التى حصلت فيها منتخب مصر على بطاقة الصعود للمونديال بعد الهدف الذى أحرزه حسام حسن فى مرمى الجزائر فى مثل هذا اليوم .
قال جمال عبد الحميد فى تصريحات لسوبر كورة أنه طوال المباراة ، كان جميع لاعبى المنتخب همهم الشاغل هو الحفاظ على تقدمهم ، حيث اعادت الفراعنة للمونديال بعد غياب 56 عاما .
وكشف نجم مونديال 90 عن أهم ذكرياته مع هذه المباراة ، حيث قال أنه خرج من اللقاء مرتديا " الشورت " فقط ، دون حذاء او شراب أو شنكار أو تى شيرت ، فى ظل قيامه بتوزيع ملابسه على الجماهير من شدة الفرح بالصعود .
وأضاف نجم الأهلى و الزمالك السابق أنه لن يستطيع أن يعود إلى منزله بالشورت فقط ، فاضطر لإستعارة فانلة من زملاه بالمنتخب ، حتى يستطيع العودة إلى منزله .
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