شكرا لقرائتكم ثلاثى الزمالك يساندون الشباب مواليد 99 أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر ثلاثى الزمالك عمر السعيد ومحمد عنتر ويوسف إبراهيم أوباما لاعبو الفريق الأول ، مباراة فريق الشباب مواليد 99 بالنادى أمام سموحة، المُقامة خلال الوقت الحالى على ملعب النادى الأبيض. وحص الثلاثى الابيض على مساندة اللاعبين الشباب فى مواجهة سموحة، لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة التى تجمعهم حالياً مع الفريق السكندرى. Advertisements ويواصل الفريق الأول بالزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود ودياً، غداً الإثنين، على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة إنبى، التى ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى.

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