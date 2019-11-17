شكرا لقرائتكم مصر تنظم بطولة البحر الأبيض المتوسط لناشئات اليد مواليد 2004... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فيما يستعد الاتحاد المصري للمشاركة بمنتخب 2002 فى بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان ويسعى الاتحاد المصرى إلى تحقيق إنجازات جديدة فى كافة المراحل السنية بعد التتويج ببرونزية الشباب والتتويج بكأس العالم للناشئين وتحسين تصنيف المنتخب الأول ووضعه في المركز الثامن عالميا. ومن المقرر أن تستضيف اليونان بطولة البحر الأبيض المتوسط لمواليد 2002 التي سيشارك فيها المنتخب الوطنى خلال الفترة من 16 إلى 23 فبراير المقبل بينما تستضيف أسبانيا البطولة الشاطئية للبنات مواليد 2004 فى شهر أغسطس المقبل.

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