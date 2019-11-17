شكرا لقرائتكم إبراهيم عثمان يرفض التفريط فى أى لاعب من الدراويش لهذه الأسباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة على عدم التفريط فى أى لاعب من لاعبى القوام الأساسى .

وقال عثمان :”لم نتلقى أى عروض لأى لاعب وفى حال توافرها سيتم رفضها بشكل قطاع مهما بلغت الإغراءات من أجل استمرار حالة الاستقرار والانسجام داخل صفوف الفريق وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج”.

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واستكمل رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى :”قمنا بضم مجموعة من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الماضية حاولنا فيها المزج مابين اللاعبين اصحاب الخبرات و الشباب ، وهو مانجح فيه مجلس الادارة حيث أن النادى الاسماعيلى أصبح يضم أصغر معدل أعمار بين أندية الدورى الممتاز وبرغم ذلك يقدم اللاعبون اداء مميز وينقصهم المزيد من الانسجام فقط”.

وواصل عثمان حديثه :”نجح مجلس الادارة فى التعاقد مع جهاز فنى أجنبى صاحب سيرة ذاتيه قوية وحقق بطولات عديدة فى المنطقه العربية وقارة أفريقيا، وبالفعل بعد مرور بعض الوقت يقوم بأداء رائع مع الفريق ونجح فى تطوير الجانب الهجومى بشكل كبير”.

وتابع رئيس الدراويش :”نرغب فى استمرار النتائج المميزة والعودة مجددا لدائرة المنافسة على الألقاب وهو ما سيتحقق بالحفاظ على قوام الأساسى”.