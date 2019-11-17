شكرا لقرائتكم 22 لاعباً فى قائمة شباب الفراعنة استعدادا لبطولة شمال إفريقيا بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضمت القائمة كل من : 2- إيهاب حسن العابدى من المصرى. 3- عبد الرحمن رفاعى من السكة الحديد. 4- عبد الله عادل من إنبى 5- محمد أشرف بكرى من الأهلى. 6- محمد صابر عبد الرسول من الأهلى. 7- أحمد عيد من الزمالك. 8- زياد محمد كمال من إنبى. 9- محمد شحاتة من طلائع الجيش. 10- عربى بدر من الأهلى. Advertisements 11- إبراهيم عادل من بيراميدز. 12- زياد فرج من المصرى. 13- يوسف لبيب من إنبى. 14- محمود صابر من النجوم. 15- أسامة فيصل من الزمالك. 16- حازم هانى من المنصورة. 17- فارس مجاهد من سموحة. 18- حسام عبد المجيد من الزمالك. 19- عبد الرحمن عشرى من إنبى. 20- شادى رضوان من الأهلى. 21- حسام أشرف من الزمالك. 22- نادى مجاهد من الأولمبى السكندرى.

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