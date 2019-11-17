شكرا لقرائتكم وادى دجلة يغلق الطريق على الزمالك ويمدد عقد عبد العاطي 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وبحسب مصدر فى وادى دجلة، فأن إدارة النادى قررت تمديد عقد عبد العاطى ليصبح مرتبط بعقد سارى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن كان من المقرر أن ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل 2021.
واجتمع مسئولو النادى الدجلاوى مع عبد العاطى خلال الساعات الماضية، ووقع خلالها اللاعب على العقود الجديدة، وشهدت الجلسة ترحيب اللاعب بالتمديد ليمنح الإدارة الحق الكامل فى تحديد مصيره بالفترة المقبلة.
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