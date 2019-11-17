شكرا لقرائتكم فايلر يُعيد ترتيب الجلوس على دكة الأهلي ويختار "نمبر وان"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سياسات جديدة يتبعها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي تمت اقالته على خلفية تراجع النتائج.

وعلم الخليج 365 أن رينيه فايلر قرر اعادة ترتيب جلوس جهاز الكرة على الدكة في المباريات، حيث طالب سيد عبد الحفيظ بعدم الجلوس مُجدداً على الكرسي رقم واحد، على أن يجلس هو عليه في المباريات، بينما يجلس عبد الحفيظ على كرسي المدير الفني.

ويسود تقليد في النادي الأهلي أن يجلس مدير الكرة على الكرسي رقم واحد في الترتيب على الدكة الحمراء، إلا أن فايلر طلب تغيير هذا التقليد مؤكداً أن الكرسي رقم واحد محجوز للمدير الفني.