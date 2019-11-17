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ميسي يشكر آل الشيخ وموسم الرياض على الليلة الرائعة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي شكره لتركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على إقامة مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل في الرياض وعلى استضافته، مبديا اهتمامه بالقدوم إلى الرياض قريباً.

ونشر ميسي على حسابه في "إنستغرام" عدة صور له في مباراة السوبر كلاسيكو التي أقيمت يوم الجمعة في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بالإضافة إلى مقطع فيديو له وهو يحتضن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في ممر اللاعبين قبل المباراة.

صفحة ميسي على إنستغرام

وكتب ميسي معلقا على الفيديو المرفق "سعيد لعودتي إلى الرياض مجددا، الأجواء العامة كانت رائعة، وأتطلع للعودة إلى هنا مستقبلا، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض لهذه الليلة العظيمة".

وكان ميسي قد زار الرياض في 2011 عندما تواجه المنتخب الأرجنتيني مع السعودي في لقاء ودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

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