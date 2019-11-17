شكرا لقرائتكم براد جونز: العمل الدفاعي في النصر قادني إلى "الأفضلية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الأسترالي، براد جونز، حارس مرمى النصر أن العمل الدفاعي في فريقه تطور هذا الموسم بشكل ملحوظ ما أدى إلى حصوله على جائزة أفضل حارس في شهر أكتوبر بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحافظ الحارس الأسترالي (37 عاماً) على جائزة أفضل حارس للشهر الثاني على التوالي بعدما نالها في شهر سبتمبر، إذ حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 9 خاضها مع النصر، واهتز مرماه مرتين فقط أمام الحزم والهلال.

وقال جونز في تصريح نقله حساب النصر على "تويتر": تحسنت النتائج وتطور الفريق بشكل عام، وعلى الصعيد الدفاعي الفريق بات يعمل بشكل أفضل، وكذلك تحسن النتائج كان له دور في ذلك.

وزاد: الجميع في النصر يدافع وليس أنا وحدي أو خط الدفاع، لقد لعبنا العديد من المباريات بتركيز عالِ وهذا أمر جيد، ونريد مواصلة العمل على هذا المنوال والمحافظة على النتائج الجيدة.