شكرا لقرائتكم ليفانتي يمدد عقد مدربه لوبيز حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية إسبانية أن المدرب باكو لوبيز، المدير الفني لفريق ليفانتي الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى، قد اتفق مع إدارة النادي على تمديد تعاقده حتى 2023.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الاتفاق بين النادي والمدرب تم بالفعل، ويحتوي العقد الجديد على شرط جزائي يمنح ليفانتي حرية فسخ عقد المدرب مبكراً دون أي شرط جزائي حال هبوطه للدرجة الثانية.

وتولى لوبيز (52 عاماً) تدريب ليفانتي في مارس 2018 بعدما قاد الفريق الرديف للنادي الإسباني لمدة موسم واحد، وأنهى الموسمين الماضيين من الدوري الإسباني مع ليفانتي في المركز الخامس عشر، ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني عشر.