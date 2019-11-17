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سوبر كورة يكشف سر ابتعاد عبد العاطى عن الزمالك فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت صفقة انتقال محمد عبد العاطى، لاعب وسط فريق وادى دجلة، لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، مهددة بالفشل، خاصة بعدما نجح مسئولو الفريق الدجلاوى فى تمديد عقد اللاعب.

ونجح مسئولو نادى وادى دجلة فى تمديد عقد عبد العاطى لمدة 3 سنوات مقبلة، ليصبح اللاعب مرتبطًا بعقد مع الفريق الدجلاوى حتى عام 2022، بعدما كان من المقرر أن ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل2021.

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