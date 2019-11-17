شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما والسعيد وعنتر يدعمون "شباب" الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص يوسف أوباما وعمر السعيد ومحمد عنتر لاعبو الفريق الأول بالزمالك، على حضور مباراة فريق الشباب مواليد 99 بالنادى أمام سموحة، المُقامة خلال الوقت الحالى على ملعب النادى الأبيض.

وحضر ثلاثى الفريق الأول بالزمالك من أجل مساندة اللاعبين الشباب بالنادى فى مواجهة سموحة، لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة التى تجمعهم حاليًا مع الفريق السكندرى.

ويستعد الفريق الأول بالزمالك لمواجهة حرس الحدود ودياً، غدًا الإثنين، على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة إنبى، التى ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى.