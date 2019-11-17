شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "مدرب الزمالك" عائق أمام تفعيل الأهلي لعقد كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت وجهة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم أفيس البرتغالي ومنتخبنا الوطني في الميركاتو الشتوي القادم محل جدل كبير، حيث ما زال الموضوع حائرًا بين عودة اللاعب للزمالك أو الانتقال لأحد الأندية التي ترغب في ضمه وعلى رأسها الأهلي وبيراميدز. ويناقش مسئولو الأهلي ملف كهربا مع فايلر خلال الساعات المقبلة لاتخاذ القرار النهائي خاصة أن هناك إصرارًا من ادارة النادي على التعاقد معه ولكن لن يتم الأمر دون موافقة المدير الفني. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. "مدرب الزمالك" عائق أمام تفعيل الأهلي لعقد كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.