شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان: لن نفرط فى القوام الأساسى للإسماعيلى.. ونبنى فريقا مميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، عدم التفريط فى أى لاعب من لاعبى القوام الأساسى للفريق.

وأضاف عثمان، ”لم نتلق أى عروض لأى لاعب، وفى حال توافرها سيتم رفضها بشكل قطاع مهما بلغت الإغراءات من أجل استمرار حالة الاستقرار والانسجام داخل صفوف الفريق وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج”.

وتابع رئيس قلعة الدراويش، ”قمنا بضم مجموعة من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الماضية حاولنا فيها المزج بين اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، وهو ما نجح فيه مجلس الإدارة، حيث أصبح النادى الاسماعيلى يضم أصغر معدل أعمار بين أندية الدورى الممتاز ورغم ذلك يقدم اللاعبون أداءً مميزاً وينقصهم المزيد من الانسجام فقط”.

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وأشار عثمان إلى أن مجلس الإدارة نجح فى التعاقد مع جهاز فنى أجنبى صاحب سيرة ذاتيه قوية وحقق بطولات عديدة فى المنطقة العربية وقارة أفريقيا، وبالفعل بعد مرور بعض الوقت يقوم بأداء رائع مع الفريق ونجح فى تطوير الجانب الهجومى بشكل كبير.

وأنهى عثمان تصريحاته قائلا، ”نرغب فى استمرار النتائج المميزة والعودة مجددا لدائرة المنافسة على الألقاب وهو ما سيتحقق بالحفاظ على قوام الأساسى”.