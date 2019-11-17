شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يحرز المركز الثانى ببطولة هلسنكى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد البطل المصري محمد صفوت لاعب وادي دجلة للتنس لقب وصيف بطولة هلسنكي والتي استضافتها فنلندا حتى 17 نوفمب الجاري. وخسر صفوت في المباراة النهائية أمام اللاعب الفنلندي أميل ريسوفوري صاحب الأرض والجمهور. جاءت خسارة محمد صفوت بعد مباراة مثيرة انحازت فيها الأرض لصحابها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجها كالتالي: 6/3، 7/6، وأخيراً 6/2.

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