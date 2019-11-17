شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يقطع الطريق على الزمالك ويمدد عقد عبد العاطى لـ2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى وادى دجلة فى تمديد عقد محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الكروى الأول لمدة 3 سنوات مقبلة، ليصبح اللاعب مرتبطا بعقد مع الفريق الدجلاوى حتى عام 2022.

وكشف مصدر بوادى دجلة أن إدارة النادى قررت تمديد عقد عبد العاطى ليصبح مرتبطا بعقد لمدة 3 سنوات، بعدما كان من المقرر أن ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل2021.

Advertisements

وعقد مسئولو النادى الدجلاوى جلسة مع عبد العاطى خلال الساعات الماضية، ووقع خلالها اللاعب على العقود الجديدة، وسط ترحيب اللاعب بالتمديد ليمنح الإدارة الحق الكامل فى تحديد مصيره بالفترة المقبلة.

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع محمد عبد العاطى لتدعيم منطقة وسط الملعب، خاصة فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق الأبيض فى هذا المركز بعد إصابة محمود عبد العزيز زيزو بقطع فى الرباط الصليبى.