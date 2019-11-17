شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى سيف المبارزة يتأهل لنصف نهائى كأس الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
وكان منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة فاز فى دور الـ16 من بطولة الاتحاد الأوروبى للسلاح على منتخب سويسرا بنتيجة 45/29 قبل أن يتغلب المنتخب الوطنى على روسيا ليصل إلى نصف نهائى البطولة.
بينما شهدت منافسات الفردى فى البطولة حصول محمد عامر على المركز السادس بعد الخسارة دور ربع النهائى من نظيره بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 4.
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