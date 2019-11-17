شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئات أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت عمومية اتحاد البحر المتوسط لكرة اليد منح مصر شرف تنظيم بطولة البحر الأبيض المتوسط للناشئات مواليد 2004، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 حتى 19 أبريل 2020. كما يستعد الاتحاد المصري للمشاركة بمنتخب 2002 فى بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان، ويسعى الاتحاد المصرى لتحقيق إنجازات جديدة فى كافة المراحل السنية بعد التتويج ببرونزية الشباب والتتويج بكأس العالم للناشئين وتحسين تصنيف المنتخب الأول ووضعه فى المركز الثامن عالميا. وتستضيف اليونان بطولة البحر الأبيض المتوسط لمواليد 2002 التى سيشارك فيها المنتخب الوطنى خلال الفترة من 16 إلى 23 فبراير المقبل، بينما تستضيف إسبانيا البطولة الشاطئية للبنات مواليد 2004 فى شهر أغسطس المقبل.

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