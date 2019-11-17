شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ينشر صورة مع ابنته ويعلق: "الملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سعد الدين سمير، مدافع النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعت لاعب القلعة الحمراء بابنته، وعلق عليها قائلا، "الملكة".

وينوي السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، منح الفرصة لسعد سمير بشكل أساسي خلال المباراة أو المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه لترة ما بعد فترة توقف الدوري.

وشارك سعد سمير في تدريبات الأهلي الأخيرة بعد تماثله للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرض لها قبل عدة أشهر بقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، وشارك اللاعب فى جزء من ودية الإعلاميين قبل نحو 20 يوماً.

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ويرغب فايلر في منح الفرصة لمدافع الفريق بشكل أكبر خلال مباراة أو مباراتين وديتين سيخوضهما الفريق خلال توقف الدوري الحالية.

ويتوقف الدوري حالياً بسبب إرتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) وكذلك تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والتى تنطلق غداً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.