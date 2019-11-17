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الخطيب يعود من فرنسا قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدد عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من رحلته العلاجية في فرنسا يوم 21 نوفمبر الجاري، بعدما توجه للعاصمة الفرنسية باريس للخضوع لفحوصات طبية هدفها الاطمئنان على فقرات الظهر والعرض على أحد الأطباء هناك.

ويعود محمود الخطيب مساء يوم 21 من الشهر الجارى، لكى يتمكن من حضور الجمعية العمومية العادية بالنادي الأهلي التى تقام على مدار يومى 22 و23 من نفس الشهر.

وكان الخطيب قد خضع لعملية حقن مؤخراً للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها رئيس الأهلى لعملية الحقن خلال فترة وجيزة لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

 

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