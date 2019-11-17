شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خريطة تعاقدات الأهلي فى يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثر الحديث فى الفترة الأخيرة عن خريطة الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعدما دار حديث طويل عن لاعبين يتفاوض معهم الأهلى للتعاقد معهم وآخرين مُرشحون للرحيل عن القلعة الحمراء، وهو ما نلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى:

س: ما هى ملامح خريطة الأهلى بالنسبة لاحتياجات الفريق فى يناير المقبل؟

ج: السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، حدد ملامح التقرير الفنى للفريق خلال الفترة الحالية، سواء فيما يتعلق باللاعبين الذين يرغب المدرب السويسرى فى ضمّهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو اللاعبين الذين رشّح المدرب السويسرى فى رحيلهم على سبيل الإعارة.

س: ماذا عن طلبات فايلر لتدعيم الفريق؟

ج: رينيه فايلر طلب التعاقد مع مهاجم صريح ولاعب آخر يُجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن، حيث يرى المدرب السويسرى أن التعاقد مع هذا الثنائى يأتى ضمن أهم أولوياته لتدعيم الفريق فى يناير.

Advertisements

س: وماذا عن رغبة فايلر فى تدعيم دفاع الأهلي؟

ج: لم يوص المدير الفنى بشكل عاجل بالتعاقد مع مدافع حالياً، فالأولوية للمدير الفنى هى التعاقد مع المهاجم والجناح.

س: ماذا عن اللاعبين المُرشحين للرحيل عن الأهلى فى يناير؟

ج: منح فايلر إدارة النادى الضوء لإعارة الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق لأحد الأندية المحلية أو الخارجية، كما وافق المدرب السويسرى على بيع وليد آزارو حال التعاقد مع مهاجم أجنبى قوى وصريح.

س: كيف يرى المدير الفنى للأهلى العناصر الشابة فى الفريق؟

ج: فايلر أبدى إعجابه ببعض العناصر الشابة فى الفريق، وفى مقدمتها الثنائى الصاعد العربى بدر لاعب وسط الفريق، وكذلك محمد عبد المنعم المدافع الصاعد، وشدد المدير الفنى للأهلى على أن هذا الثنائى تحديداً سيكون له دور كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة حيث ينوى الاعتماد عليه فى المباريات.