شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختار 22 لاعباً للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 22 لاعبا للتواجد مع شباب الفراعنة فى بطولة شمال أفريقيا بتونس فى الفترة من 21 من شهر نوفمبر الجارى إلى 2 من شهر ديسمبر المقبل. وجاءت القائمة كالتالى: وجاءت القائمة كالتالى: 1- حمزة علاء من الأهلى. 2- إيهاب حسن العابدى من المصرى. 3- عبد الرحمن رفاعى من السكة الحديد. 4- عبد الله عادل من إنبى 5- محمد أشرف بكرى من الأهلى. 6- محمد صابر عبد الرسول من الأهلى. 7- أحمد عيد من الزمالك. 8- زياد محمد كمال من إنبى. 9- محمد شحاتة من طلائع الجيش. 10- عربى بدر من الأهلى. Advertisements 11- إبراهيم عادل من بيراميدز. 12- زياد فرج من المصرى. 13- يوسف لبيب من إنبى. 14- محمود صابر من النجوم. 15- أسامة فيصل من الزمالك. 16- حازم هانى من المنصورة. 17- فارس مجاهد من سموحة. 18- حسام عبد المجيد من الزمالك. 19- عبد الرحمن عشرى من إنبى. 20- شادى رضوان من الأهلى. 21- حسام أشرف من الزمالك. 22- نادى مجاهد من الأولمبى السكندرى.

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