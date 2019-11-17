حوار.. لاعب جزر القمر لمصراوي: سنفعل كل شيء للفوز على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بلال مأمون:

بعد تعادل محبط أمام المنتخب الكيني في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، يخوض المنتخب المصري مواجهة فاصلة أمام مضيفه جزر القُمر، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات، بخيار واحد هو الفوز، بدلًا من تعقد موقفه مبكرًا في الطريق نحو البطولة القارية.

وعلى الجانب الآخر يتأهب منتخب جزر القُمر للمواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا مفاجئًا خارج ملعبه على توجو في الجولة الأولى، ليعتلي مبكرًا صدارة جدول ترتيب المجموعة، رغم خوضه المنافسات وهو المنتخب الأقل حظوظًا في المجموعة السابعة.

"يلا كورة" تحدث مع ناصر شامد جناح فريق جاز ميدان ميتياس الروماني، ونجم منتخب جزر القُمر، حول المواجهة المرتقبة التي تنطلق في الثالثة عصر غد الاثنين.

في البداية كيف تقيم مجموعة جزر القمر في التصفيات؟

هي مجموعة صعبة للغاية، أربع منتخبات جيدة جدًا، يجب علينا أن نستعد بشكل مثالي للمواجهة الخمس المقبلة، بعد تحقيق انطلاقة مثالية بالفوز خارج ملعبنا في الجولة الأولى.

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كيف ترى مباراة مصر في التصفيات؟ خاصة بعد تعثر المنتخب المصري في الجولة الأولى

بطبع مباراة صعبة للغاية، نحن نعرف هذا المنتخب جيدا،يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، مواجهة لن تكون سهلة، نسعى لتقديم مباراة مميزة بعد الفوز في الجولة الأولى.

كيف يمكن أن يؤثر غياب محمد صلاح عن صفوف المنتخب المصري؟

مو صلاح أحد أعظم لاعبي العالم حاليا، هو لاعب مذهل يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية، أنا معجب به للغاية، بالتأكيد المنتخب المصري سيفتقد خدماته، لكن في الوقت ذاته يمتلكون العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تعويضه.

هل تؤمن بأن المجموعة الحالية من لاعبي جزر القُمر قادرة على تحقيق إنجاز بالتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية؟

معك حق، نحن فريق جيد، لدينا لاعبين مميزين، لكننا نحتاج إلى الخبرة لنتواجد في البطولات الكبرى، سنحاول قدر المستطاع، والفوز في المواجهة الأولى منحنا المزيد من الثقة ورفع سقف طموحاتنا.

ما هي توقعاتك لنتيجة مواجهة مصر في الجولة الثانية من التصفيات؟

لا يمكنني توقع نتيجة مواجهة أمام منتخب فاز بكأس الأمم الأفريقية سبع مرات، لكننا سنفعل كل شىء للفوز بالمباراة.

ويعد ناصر شامد أحد أبرز نجوم منتخب جزر القُمر، حيث لعب لفريقي شاتورو ونيم الفرنسيين، ويلعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، كما يلعب في مركز خط الوسط الصريح، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا بقميص الفريق الروماني في الموسم الحالي.