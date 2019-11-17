حازم إمام يرد على البدري ويقترح حلا لأزمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حازم إمام، نجم منتخب مصر، أن رمضان صبحي قد يؤدي دور صانع الألعاب المهاري، مشيرًا إلى أن نجاح المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عاما يبرئ توقف الدوري من تراجع مستوى المنتخب الأول أمام كينيا.

وكان منتخب مصر تعادل في أول جولة من التصفيات على ملعبه أمام المنتخب الكيني (1-1) في برج العرب بالإسكندرية، في أول مباراة رسمية يتولى فيها حسام البدري مسؤولية تدريب الفريق.

وقال حازم إمام، في تصريحات عبر قناة "مصر الأولى": "إذا لعبنا بنفس الطريقة التي خضنا بها مواجهة كينيا سنواجه مشاكل كبيرة في أمم إفريقيا، نفقد اللاعب رقم 10 السريع رغم الاعتماد على مجدي أفشة في غياب عبدالله السعيد".

وأضاف: "عبدالله السعيد أفضل لاعب في مصر، لكن إيقاعه سيكون بطيئا أمام الفرق الكبيرة في البطولات الأفريقية، لا يوجد في مصر صانع الألعاب المهاري الذي يخترق الدفاعات ويسدد على المرمى وينقل الكرة إلى الأمام".

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وأوضح: "رمضان صبحي سيكون الأقرب لتأدية هذا الدور إذا اعتمد المدرب حسام البدري عليه في مركز صانع الألعاب، محمود عبدالمنعم كهربا قد يؤدي هذا الدور أيضا مع تجنب عدم استخلاص الكرة منه لمنع الهجمات المرتدة".

وردا على حسام البدري الذي أكد تأثر المنتخب من توقف الدوري، أكد حازم إمام: "من الطبيعي أن يدافع عن اللاعبين في أول لقاء رسمي، لكنه لم يكن واقعيًا في ظل فارق الأداء بينه وبين المنتخب الأولمبي الذي لم يتأثر بالتوقف".

وأتم نجم الزمالك السابق قائلا: "محمد صلاح لا يوجد له بديل مع المنتخب أو ليفربول، إنه من أفضل لاعبي العالم وهداف الدوري الإنجليزي، البدري لا يملك بدائل له في الفريق سوى حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمود تريزيجيه".

ويحل المنتخب المصري ضيفا على منتخب جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون عصر غد الإثنين، في مواجهة عربية ستكون الأولى بين المنتخبين.

يُذكر أن منتخب جزر القمر استغل تعثر مصر ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين أمام منتخبي مصر وكينيا، بعد فوزه على منتخب توجو متذيل الترتيب بلا نقاط.