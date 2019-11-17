فان دايك خارج قائمة منتخب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن استبعاد فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا من قائمة المنتخب المواجه أمام إستونيا، المقرر

لها يوم الثلاثاء، ضمن تصفيات أمم أوروبا، "يورو ٢٠٢٠".

وقال الاتحاد في بيانه الذي اصدره أن سبب استبعاد

فان دايك لظروف شخصية.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني برصيد ١٦ نقطة، خلف منتخب المانيا المتصدر برصيد ١٨ نقطة بالمجموعة الثالثة.

وكان المنتخب الهولندي فاز على نظيره بيلاروسيا بهدفين مقابل هدف أمس السبت.