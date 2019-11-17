قبل انطلاق الكأس الإقليمي الأولى للفلوربول.. رفع حصة المنطقة إلى 6 فرق

كشف شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بالأوليمبياد الخاص الدولى، خبرًا سارًا قبل وصول وفود الدول العربية المشاركة فى الكأس الإقليمي الأولى للفلوربول المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021، والتى تنطلق يوم الاثنين 18 نوفمبر تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى موافقة اللجنة المنظمة للألعاب العالمية بزيادة حصة المنطقة إلى 6 فرق على النحو التالى فريقين من لاعبى الأوليمبياد الخاص من ذوى الإعاقة الفكرية ذكور وفريقين موحد وهو الفريق الذى يضم لاعبين من ذوى الإعاقة الفكرية الى جانب لاعبين غير معاقين إلى جانب فريقين للإناث من بين 45 فريقًا سوف يشاركون فى رياضة الفلوربول للألعاب العالمية الشتوية والتى تستضيفها السويد 2021 ، بالإضافة إلى ست رياضات أخرى.

وتقام الكأس الإقليمي الأول للفلوربول بالقاهرة كتصفيات لاختيار هذه الفرق، ويشارك فى التصفيات إلى جانب مصر فرق من الإمارات ، السعودية ، الكويت ، الأردن ، المغرب ويبلغ عدد الفرق المشاركة 11فريقًا، حيث تشارك كل من السعودية ومصر والإمارات بفرق موحدة من الذكور

من المعاقين فكريًّا إلى جانب أقرانهم من غير المعاقين أو ما يسمىى بالرياضات الموحدة، وتشارك بالإناث كل من السعودية والإمارات والمغرب، بينما تشارك فى الذكور كل من مصر، المغرب ، الإمارات ، الأردن، الكويت.

حرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمى خلال تواجده فى العاصمة الأمريكية واشنطن وقبل عودته أمس للقاهرة على متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتلك الكأس ، معبرًا عن سعادته بزيادة عدد الفرق التى سوف تمثل المنطقة فى تلك الألعاب العالمية، وحرص الرئاسة الإقليمية على زيادة تلك الحصة لتقارب عدد اللاعبين المشاركين من المنطقة فى ألعاب السويد إلى عدد اللاعبين الذين مثلوا المنطقة فى عالمية النمسا 2017 ، وكان الحرص على إدخال رياضة الفلوربول بديلًا للرياضة الهوكى الأرضى التى غابت عن ألعاب السويد، حيث تم عمل دورة تدريبية لدول المنطقة وتشكيل منتخبات، وتأتى إقامة أول كأس إقليمى بالقاهرة

لاختيار الفرق الست التى سوف تشارك فى السويد .

فيما حرص المهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق رئيس الأوليمبياد الخاص المصرى على الوقوف على آخر استعدادات لاعبى مصر، خاصة وأن مصر صاحبة ذهبية الهوكى الأرضى فى آخر ألعاب عالمية أقيمت بالنمسا 2017 وكوريا الجنوبية 2013 ، ورغم أن الفلوربول رياضة جديدة تدخل لأول مرة فى مصر ، إلا أنه اطمأن من الأجهزة الفنية للفريقين على درجة استعدادات اللاعبين وجهازيتهم للمشاركة فى أول كأس إقليمى والفوز ببطاقتين للمشاركة فى عالمية السويد 2021 .

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مصر تشارك بفريقين

ويترأس وفد مصر الدكتور باسم تهامى المدير الوطنى وتشارك مصر بفريقين بصفتها الدولة المنظمة، الأول موحد أى يضم لاعبين من ذوى الإعاقة الفكرية وآخرين من غير المعاقين ويتكون هذا المنتخب من محمد حسين عبدالعال مديرًا فنيًّا، علاء فؤاد عيسي مدربًا واللاعبون عبدالرحمن حسام الدين ، عبدالحميد صبرى، بلال مخلوف،إسلام أحمد عنتر ،أحمد حسين ،حازم الباجورى واللاعبون الشركاء عمر زكى كامل ،محمود صلاح،زياد عادل بيومى ، حسام الدين إسماعيل

بينما المنتخب الثانى يتكون من أحمد سمير مديرًا فنيًّا ،محمد مصطفى محروس مدربًا واللاعبون محمد مصطفى عبدالحافظ، حسن محمد فتحى، طه خلف أحمد ، خالد ناصر إسماعيل، عمر شريف علوان ،هليل أحمد عبدالمجيد ،أحمد سامح عبدالرحيم ، مصطفى محمد كمال.