بالأسماء.. 22 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب بدورة شمال أفريقيا

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين، قائمة الفريق القومي، المشاركة في دورة شمال أفريقيا في تونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل.
وضمت القائمة 22 لاعبا وهم:
حمزة علاء ومحمد بكري ومحمود عبد الرسول وعربي بدر وشادي رضوان من الأهلي، أحمد جاد الحق وأسامة فيصل وحسام عبد السلام وحسام أحمد من الزمالك، ايهاب العابدي وزياد فرجمن المصري، وعبد الرحمن رفاعي من السكة الحديد، زياد كمال وعبد الرحمن عشري من انبي، محمود صابر من نجوم المستقبل، وحازم عوض من المنصورة، ونادي مجاهد من الأوليمبي، وفارس مجاهد من سموحة، وإبراهيم عادل من بيراميدز، ومحمد شحاتة من الجيش.
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