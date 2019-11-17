صور.. اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا تنظم رحلة لمجمع الأديان

نظمت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما رحلة إلى مجمع الأديان، لمندوبي وسائل الأجنبية المتواجدة في مصر. المتواجدة في مصر. وتأتي الرحلة على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم التي يسدل الستار عليها يوم 22 نوفمبر الجاري. التي يسدل الستار عليها يوم 22 نوفمبر الجاري. وجهزت اللجنة أتوبيسات لنقل الاعلاميين الاجانب من أمام مقر اتحاد الكرة بالزمالك واصطحبت الوفد إلى مجمع الأديان.

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