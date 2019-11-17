سموحه ينفي التعاقد مع صلاح زويل

نفى نادي سموحه الأخبار المتداولة عن تعاقد الفريق مع صلاح زويل لاعب فريق دهيمت السكندري الذي يقبع في القسم الرابع.

وعملت "الوفد" من مصدر داخل الفريق أن لا صحة للتعاقد مع

اللاعب وأنه نال إعجاب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال لقاء الفريقين مساء أمس.

وكانت بعض التقرير والمواقع ذكرت تعاقد سموحه مع اللاعب.

ويستعد فريق سموحه لمواجهة الانتاج الحربي عقب استنائف بطولة الدوري العام حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد خامسة نقاط حيث تعادل في لقائين وخسر لقاء وحقق الفوز في لقاء.

وكان سموحه اكتسح فريق الجزيرة بستة أهداف دون رد في مباراة ودية.